Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина. Об этом он написал в Twitter.

«Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра», — написал Уайт.

Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow. — Dana White (@danawhite) April 6, 2020

Турнир UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Бруклине, но был перенесен из Нью-Йорка. В настоящее время новое место его проведения еще не определено.

1 апреля 31-летний Хабиб Нурмагомедов, который должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, сообщил, что не может вылететь на титульный бой.

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