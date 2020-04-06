Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249

Хабиб Нурмагомедов
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«Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра», — написал Уайт.
Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow.— Dana White (@danawhite) April 6, 2020
Турнир UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Бруклине, но был перенесен из Нью-Йорка. В настоящее время новое место его проведения еще не определено.
1 апреля 31-летний Хабиб Нурмагомедов, который должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, сообщил, что не может вылететь на титульный бой.