Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина. Об этом он написал в Twitter.

«Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра», — написал Уайт.

Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow.