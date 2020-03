Россиянин, выступающий в полутяжелом весе (до 93,0 кг), на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке (США) нокаутом победил молдаванина

Бой был остановлен уже на первой минуте посе серии точных попаданий со стороны россиянина.

Теперь на счету 27-летнего Анкалаева 13 побед и 1 поражение (4-1 в UFC). Статистика 26-летнего Куцелабы — 15-5.

Wobble.. wobble..

Not sure that is a trick or what#UFCNorfolk pic.twitter.com/UGrzgYvFU2