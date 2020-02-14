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    Репилов выиграл чемпионат мира по санному спорту в спринте

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    Россиянин Роман Репилов завоевал золото чемпионата мира по санному спорту в мужском спринте.

    Роман Репилов
    Роман Репилов

    Еще один представитель России Александр Горбацевич остановился в шаге от пьедестала, уступив бронзовому призеру 0,011 секунды.

    Россия завоевала три золота в трех спринтовых дисциплинах в стартовый день чемпионата мира, который проходит в Сочи.

    У женщин победила Екатерина Катникова, второй стала ее соотечественница Татьяна Иванова, а в состязаниях двоек первенствовали Александр Денисьев и Владислав Антонов.

    Результаты:

    1. Роман Репилов (Россия) — 34,901

    2. Давид Гляйршер (Австрия) — 34,907

    3. Доминик Фишналлер (Италия) — 34,959

    4. Александр Горбацевич (Россия) — 34,970

    5. Йонас Мюллер (Австрия) — 34,988

    6. Максим Аравин (Россия) — 34,994...

    11. Семен Павличенко (Россия) — 35,091 0

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