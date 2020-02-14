Репилов выиграл чемпионат мира по санному спорту в спринте

Роман Репилов
rusluge.ru
Еще один представитель России Александр Горбацевич остановился в шаге от пьедестала, уступив бронзовому призеру 0,011 секунды.
Россия завоевала три золота в трех спринтовых дисциплинах в стартовый день чемпионата мира, который проходит в Сочи.
У женщин победила Екатерина Катникова, второй стала ее соотечественница Татьяна Иванова, а в состязаниях двоек первенствовали Александр Денисьев и Владислав Антонов.
Результаты:
1. Роман Репилов (Россия) — 34,901
2. Давид Гляйршер (Австрия) — 34,907
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 34,959
4. Александр Горбацевич (Россия) — 34,970
5. Йонас Мюллер (Австрия) — 34,988
6. Максим Аравин (Россия) — 34,994...
11. Семен Павличенко (Россия) — 35,091 0