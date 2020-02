«Мерседес» представил болид на новый сезон Формулы-1

опубликовал изображения болида, с которым будет выступать вв сезоне-2020.

Машина получила название W11. «Серебряные стрелы» в предстоящем чемпионате будут представлят пилоты Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Love is in the air 🥰 Introducing the #W11!! pic.twitter.com/E4UaT84DRl