Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер назвал Никиту Кучерова самым умным игроком в своей тренерской карьере.

Никита Кучеров globallookpress.com

«Вероятно, это самый умный игрок, которого я когда-либо тренировал. Он всегда на несколько шагов впереди. Мы вместе с 2013 года. Сейчас 2026-й, и мне посчастливилось наблюдать за каждым из его 1138 очков. Жаль, что рекорд случился на выезде, но было здорово видеть, как вся команда вышла на лёд. Это более десяти лет работы, которую он проделал, и он войдёт в историю как один из величайших», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Российский форвард отметился результативной передачей в матче против «Юты Маммот» (4:5 ОТ). Кучеров набрал 1138-е очко в составе «Тампы» и стал лучшим бомбардиром в истории франшизы. Нападающий превзошел результат Стивена Стэмкоса, на счету которого 1137 очков.