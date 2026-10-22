«Оттава» на домашнем льду уверенно обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Матвей Мичков globallookpress.com

После этой победы «Сенаторз» имеют 14 очков в десяти матчах и занимают пятое место в Восточной конференции.

«Пантерз» располагаются строчкой ниже, набрав 12 очков за такое же количество игр.

«Оттава» — «Флорида» — 5:1

«Филадельфия» на выезде одолела «Баффало» со счётом 3:1. Российский нападающий гостей Матвей Мичков отдал голевую передачу.

Для «Флайерз» эта победа стала третьей подряд. Команда набрала девять очков в 12 матчах и занимает 14-е место на Востоке. «Сэйбрз» с десятью очками после десяти игр располагаются на 12-й позиции.

На счету 21-летнего Мичкова теперь восемь очков (6 голов и 2 передачи) в 12 встречах нынешнего сезона.