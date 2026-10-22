Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» внес нападающего Бена Киндела в список травмированных. В ночь на 20 октября пенсильванская команда уступила «Юте» со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Бен Киндел globallookpress.com

После завершения встречи самолет с командой вылетел из Солт-Лейк-Сити. Через 10 минут после взлета 19-летнему канадскому хоккеисту стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку, а спортсмена доставили в местную больницу. Врачи диагностировали у него кратковременную потерю сознания. Киндел уже вернулся в Питтсбург. Медицинский штаб клуба рассчитывает на возобновление его тренировок на следующей неделе.

Форвард был выбран «Питтсбургом» под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2025 года. В девяти матчах текущего сезона Киндел набрал 4 (2+2) очка.