    Вся лентаСамое главное
    Далер КузяевРелокант: Кузяев оказался не нужен в Европе и возвращается в РПЛ
  • 16:48
    • Карпин назвал состав сборной на матчи с Ираном и Боливией
  • 17:48
    • «Сочи» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ
  • 12:50
    • КДК РФС может наказать «Краснодар» по итогам матча с «Зенитом»
  • 16:48
    • Стало известно, сколько пропустит Фермин Лопес из-за травмы
  • 16:05
    • Goal: Жозе Моуриньо хочет пригласить Бензема в «Бенфику»
    Все новости спорта

    «Сибирь» уступила дома «Северстали»

    «Сибирь» — «Северсталь»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своем льду потерпела поражения от «Северстали» — 2:4.

    Руслан Абросимов
    Руслан Абросимов

    В составе хозяев дубль сделал Скотт Уилсон. За победителей двумя заброшенными шайбами отметился Руслан Абросимов, также отличились Александр Скоренов и Иван Подшивалов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» — «Северсталь» 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
    Голы: Абросимов — 6 (Думбадзе, Грудинин), 03:03 — 0:1. Скоренов — 1 (Иванцов, Квочко), 19:15 — 0:2. Абросимов — 7 (Лишка, Калдис), 19:58 — 0:3. Уилсон — 2 (Сошников, Рассказов), 36:44 — 1:3. Уилсон — 3 (бол., Сошников, Приски), 47:11 — 2:3. Подшивалов — 1 (Ващенко, Скоренов), 56:40 — 2:4Вратари: Доминге, Красоткин — СамойловШтраф: 12 — 8Броски: 20 (5+10+5) — 28 (16+6+6)

    После 6 матчей «Сибирь» с 6 очками идет девятой на «Востоке». «Северсталь» (8) после 7 игр — четвертая на «Западе».

