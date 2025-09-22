«Сибирь» уступила дома «Северстали»

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду потерпела поражения от— 2:4.

В составе хозяев дубль сделал Скотт Уилсон. За победителей двумя заброшенными шайбами отметился Руслан Абросимов, также отличились Александр Скоренов и Иван Подшивалов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» — «Северсталь» 2:4 (0:3, 1:0, 1:1) Голы: Абросимов — 6 (Думбадзе, Грудинин), 03:03 — 0:1. Скоренов — 1 (Иванцов, Квочко), 19:15 — 0:2. Абросимов — 7 (Лишка, Калдис), 19:58 — 0:3. Уилсон — 2 (Сошников, Рассказов), 36:44 — 1:3. Уилсон — 3 (бол., Сошников, Приски), 47:11 — 2:3. Подшивалов — 1 (Ващенко, Скоренов), 56:40 — 2:4Вратари: Доминге, Красоткин — СамойловШтраф: 12 — 8Броски: 20 (5+10+5) — 28 (16+6+6)

После 6 матчей «Сибирь» с 6 очками идет девятой на «Востоке». «Северсталь» (8) после 7 игр — четвертая на «Западе».