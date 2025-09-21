Представитель Овечкина прокомментировал состояние хоккеиста

Агент, представляющий интересы нападающего «Вашингтона», прокомментировал состояние игрока.

«Александр чувствует себя нормально. Больше ничего комментировать не буду, повреждения не комментируем», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее «Вашингтон» сообщил, что Овечкин не примет участия в предсезонном матче против «Бостона», который состоится в ночь на 22 сентября.

Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года, будучи выбранным клубом под первым номером драфта НХЛ-2004. В сезоне-2024/25 форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ и сейчас имеет на своём счету 897 шайб.