    Представитель Овечкина прокомментировал состояние хоккеиста

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, прокомментировал состояние игрока.

    Александр Овечкин
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Александр чувствует себя нормально. Больше ничего комментировать не буду, повреждения не комментируем», — сказал Чистяков «СЭ».

    Ранее «Вашингтон» сообщил, что Овечкин не примет участия в предсезонном матче против «Бостона», который состоится в ночь на 22 сентября.

    Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года, будучи выбранным клубом под первым номером драфта НХЛ-2004. В сезоне-2024/25 форвард побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ и сейчас имеет на своём счету 897 шайб.

