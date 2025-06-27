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    Сушко — об обмене Рашевского: Решение далось тяжело и принималось на высшем уровне

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    Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал обмен нападающего Дмитрия Рашевского в «Авангард».

    Дмитрий Рашевский
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    Дмитрий Рашевский

    «Дмитрий Рашевский покидает наш клуб в результате обмена с "Авангардом" на денежную компенсацию. Решение далось тяжело и принималось на высшем уровне — такие предложения об обмене значимых игроков поступают не каждый день.

    За пять лет в системе "Динамо" нападающий сделал большой вклад в развитие клуба: сумел стать лучшим снайпером в истории бело-голубых в КХЛ, а также добился значительных достижений — с молодежной командой он выигрывал Кубок Харламова, а в основной команде завоевал Кубок Континента и стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ. Мы от всей души благодарим Дмитрия за то, что он честно отдавался игре и был примером для многих молодых динамовцев. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — приводит слова Сушко пресс-служба «Динамо».

    27 июня нападающий был обменян из «Динамо» в «Авангард». «Бело-голубые» получили денежную компенсацию за нападающего

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