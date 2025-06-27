Сушко — об обмене Рашевского: Решение далось тяжело и принималось на высшем уровне

Генеральный директорпрокомментировал обмен нападающего Дмитрия Рашевского в

«Дмитрий Рашевский покидает наш клуб в результате обмена с "Авангардом" на денежную компенсацию. Решение далось тяжело и принималось на высшем уровне — такие предложения об обмене значимых игроков поступают не каждый день.

За пять лет в системе "Динамо" нападающий сделал большой вклад в развитие клуба: сумел стать лучшим снайпером в истории бело-голубых в КХЛ, а также добился значительных достижений — с молодежной командой он выигрывал Кубок Харламова, а в основной команде завоевал Кубок Континента и стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ. Мы от всей души благодарим Дмитрия за то, что он честно отдавался игре и был примером для многих молодых динамовцев. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — приводит слова Сушко пресс-служба «Динамо».

27 июня нападающий был обменян из «Динамо» в «Авангард». «Бело-голубые» получили денежную компенсацию за нападающего