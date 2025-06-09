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    Лукьянцев — о Радулове: На льду будто молодой 20-летний пацан

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Локомотив
    Нападающий «Спартака» Сергей Лукьянцев поделился впечатлениями от игры форварда «Локомотива» Александра Радулова.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    «Мне пока не удалось сыграть против Александра Радулова, это мой кумир с детства. Очень люблю его стиль игры, настойчивость и спортивную злость. У меня всё впереди, за плечами всего 27 матчей в КХЛ. Надеюсь, следующий сезон полностью проведу в первой команде и сыграю против Саши.

    Был ли удивлен тем, что Радулов в свои 38 лет стал лучшим бомбардиром "Локомотива" в плей-офф и признан MVP розыгрыша Кубка Гагарина? Если посмотреть на его игру — на льду будто молодой 20-летний пацан. Да, с бородой, но ничего страшного. Радулов привносит в игру такие эмоции! Очень круто, когда в команде есть такой человек. Думаю, Егор Сурин и остальные ребята в "Локомотиве" получили от Александра много драйва», — приводит слова Лукьянцева пресс-служба КХЛ.

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    • В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Радулов провел за «Локомотив» 21 матч, забросил 7 шайб и сделал 9 голевых передач.

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