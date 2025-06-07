Галимов — про Комтуа: Он крыса, конечно, приличная

Нападающийподелился мнением о бывшем форварде

«Какое впечатление у меня оставил Комтуа, ведь он не пригодился "Анахайму"? Да я не знаю, почему он не пригодился "Анахайму", ну он крыса, конечно, приличная.

Так жестко прямо? Ну а что? Переводить моё интервью будет? (Смеётся). Ну а что, хотите сказать, что он не крыса? По играм за этот год», — сказал Галимов на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Напомним, что в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина «Динамо» М встречалось с «Ак Барсом» во 2-м раунде. В результате противостояния «бело-голубые» прошли в полуфинал плей-офф КХЛ, обыграв казанцев со счетом в серии 4:2.