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    Полунин рассказал о преимуществах Игоря Никитина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Нападающий «Локомотива» Александр Полунин поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды Игорем Никитиным.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «В чем силен Никитин? Просто он знает всех нас изнутри. Верит в нас и в то, что за счет тяжелого труда победа рано или поздно придет. Поэтому и игроки, и тренеры были уверены, что успех будет за нами.

    В чем "Локомотив" прибавил по сравнению с прошлым годом? Думаю, во всем понемногу. Поработали плодотворно перед сезоном и по ходу регулярного чемпионата, подготовились к сезону и в особенности к плей-офф и учли все ошибки, которые мы совершили в том году. В итоге сделали шаг, которого от нас ждали, — и мы сами, и весь город. Ждали этого и шли к цели.

    Чем крут нынешний тренерский штаб "Локомотива"? Тем, что люди строили эту команду несколько сезонов, верили в нас, убеждали, что мы можем выиграть Кубок Гагарина. Все нюансы нам объясняли, каждую деталь», — приводит слова Полунина «Спорт-Экспресс».

    «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина-2025, победив в финальной серии челябинский «Трактор» со счетом 4:1.

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