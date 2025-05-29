Полунин рассказал о преимуществах Игоря Никитина

Нападающийподелился впечатлениями от совместной работы с главным тренером команды

«В чем силен Никитин? Просто он знает всех нас изнутри. Верит в нас и в то, что за счет тяжелого труда победа рано или поздно придет. Поэтому и игроки, и тренеры были уверены, что успех будет за нами.

В чем "Локомотив" прибавил по сравнению с прошлым годом? Думаю, во всем понемногу. Поработали плодотворно перед сезоном и по ходу регулярного чемпионата, подготовились к сезону и в особенности к плей-офф и учли все ошибки, которые мы совершили в том году. В итоге сделали шаг, которого от нас ждали, — и мы сами, и весь город. Ждали этого и шли к цели.

Чем крут нынешний тренерский штаб "Локомотива"? Тем, что люди строили эту команду несколько сезонов, верили в нас, убеждали, что мы можем выиграть Кубок Гагарина. Все нюансы нам объясняли, каждую деталь», — приводит слова Полунина «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина-2025, победив в финальной серии челябинский «Трактор» со счетом 4:1.