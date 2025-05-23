Волков назвал причину обмена Сикьюры в «Динамо»

Генеральный менеджеррассказал, почему челябинцы обменяли нападающегов московское

«Сикьюра отличный игрок и человек, но не смог найти свою роль в команде, он пропустил месяц из‑за травмы. Были вспышки, которые давали нам надежду, но черные и белые полосы продолжали чередоваться. И в последнем матче он играл уже в четвертом звене. Решение об обмене было принято на флажке. Цель этого обмена была коммерческой, хотели освободить наш бюджет», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

«Трактор» подписал канадского нападающего перед началом сезона-2024/2025 из «Шеллефтео», но уже в декабре форвард был обменян в московское «Динамо».

В составе «Динамо» Сикьюра набрал 26 очков (12+14) за 45 встреч.