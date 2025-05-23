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    Волков назвал причину обмена Сикьюры в «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор
    Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал, почему челябинцы обменяли нападающего Дилана Сикьюру в московское «Динамо».

    Дилан Сикьюра
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    Дилан Сикьюра

    «Сикьюра отличный игрок и человек, но не смог найти свою роль в команде, он пропустил месяц из‑за травмы. Были вспышки, которые давали нам надежду, но черные и белые полосы продолжали чередоваться. И в последнем матче он играл уже в четвертом звене. Решение об обмене было принято на флажке. Цель этого обмена была коммерческой, хотели освободить наш бюджет», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

    «Трактор» подписал канадского нападающего перед началом сезона-2024/2025 из «Шеллефтео», но уже в декабре форвард был обменян в московское «Динамо».

    В составе «Динамо» Сикьюра набрал 26 очков (12+14) за 45 встреч.

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