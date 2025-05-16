НХЛ. «Каролина» выиграла у «Вашингтона», «Виннипег» одолел «Даллас»

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
В конце третьего периода ворота столичного клуба поразил россиянин Андрей Свечников.
В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Вашингтон» — «Каролина» — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Голы: Стаал — 1 (Мартинук), 9:38 — 0:1. Бовилье — 2, 13:41 — 1:1. Свечников — 8 (Уокер, Джарвис), 58:01 — 1:2. Джарвис — 4 (п.в.), 59:33 — 1:3Вратари: Томпсон (58:16 — 59:33) — АндерсенШтраф: 4 — 6Броски: 19 (4+5+10) — 21 (8+8+5)
«Виннипег» взял верх над «Далласом» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:0. «Джетс» сократили счет в серии — 2-3.
Один из голов забил российский нападающий Владислав Наместников.
Шестой матч в серии состоится 18 мая.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Виннипег» — «Даллас» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Голы: Шайфли — 4 (Коннор, Пионк), 26:17 — 1:0. Элерс — 4 (бол., Коннор, Шайфли), 42:20 — 2:0. Наместников — 3 (бол., Иафалло, Пионк), 52:07 — 3:0. Элерс — 5 (мен., п.в., Перфетти), 59:15 — 4:0Вратари: Хеллибак — Эттингер (56:22 — 59:15)Штраф: 22 — 24Броски: 35 (11+11+13) — 22 (4+5+13)