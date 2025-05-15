Рафиков: Момент Шалунова с Робинсоном? Судьи оценили, что все чисто

Защитникпрокомментировал победу своей команды над(4:1) во втором матче финала Кубка Гагарина.

«"Локомотив" обыграл "Трактор" агрессией? Мы и в первом матче играли агрессивно. Не сказать, чтоб за счет агрессии. Конечно, добавили немного в ней под воротами, чего в первом матче, наверное, не хватало — бросков, добиваний.

Момент Шалунова с Робинсоном? Как судьи оценили.

Они оценили, что все чисто? Значит чисто. Давайте не будем это обсуждать, это же работа судей», — приводит слова Рафикова «Чемпионат».

Следующий матч финала Кубка Гагарина пройдет 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1.