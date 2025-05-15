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    Рафинья«Эспаньол» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Рафиков: Момент Шалунова с Робинсоном? Судьи оценили, что все чисто

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (4:1) во втором матче финала Кубка Гагарина.

    Рушан Рафиков
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    Рушан Рафиков

    «"Локомотив" обыграл "Трактор" агрессией? Мы и в первом матче играли агрессивно. Не сказать, чтоб за счет агрессии. Конечно, добавили немного в ней под воротами, чего в первом матче, наверное, не хватало — бросков, добиваний.

    Момент Шалунова с Робинсоном? Как судьи оценили.

    Они оценили, что все чисто? Значит чисто. Давайте не будем это обсуждать, это же работа судей», — приводит слова Рафикова «Чемпионат».

    Следующий матч финала Кубка Гагарина пройдет 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1.

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