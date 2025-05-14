Карбери: Будем сражаться до самого конца

Главный тренервысказался о шансах команды в серии с

Напомним, что в настоящий момент «Каролина» ведет с результатом 3:1.

«Нам нужно наносить больше бросков по воротам. Я не думаю, что это огромная проблема, но были моменты, когда я думал: "Бросай шайбу". Нам нужно завершать бросками свои голевые моменты. Мы получаем кучу заблокированных бросков. Нам нужно найти способ довести шайбу до ворот.

Наши парни будут сражаться, как они это делали в четвёртой игре серии, мы боролись до самого конца. Это не сработало, однако я не ожидаю ничего другого. Мы сражались весь сезон. Я знаю наших ребят и характер нашей команды», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Пятая игра серии состоится в ночь на 16 мая и начнётся в 2:00 мск.