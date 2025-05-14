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    «Милан» — «Болонья»«Милан» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
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    Карбери: Будем сражаться до самого конца

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    Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о шансах команды в серии с «Каролиной».

    Спенсер Карбери
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    Спенсер Карбери

    Напомним, что в настоящий момент «Каролина» ведет с результатом 3:1.

    «Нам нужно наносить больше бросков по воротам. Я не думаю, что это огромная проблема, но были моменты, когда я думал: "Бросай шайбу". Нам нужно завершать бросками свои голевые моменты. Мы получаем кучу заблокированных бросков. Нам нужно найти способ довести шайбу до ворот.

    Наши парни будут сражаться, как они это делали в четвёртой игре серии, мы боролись до самого конца. Это не сработало, однако я не ожидаю ничего другого. Мы сражались весь сезон. Я знаю наших ребят и характер нашей команды», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

    Пятая игра серии состоится в ночь на 16 мая и начнётся в 2:00 мск.

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