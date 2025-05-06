Глотов: Так далеко зайти и остановиться — это глупо

Нападающийвысказался о выходе своей команды в финал розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, что в 1/2 финала «Трактор» обыграл московское «Динамо» со счетом в серии 4:2.

«Я увидел "окошко", в которое мог пролезть, решил выждать паузу и получилось, чему я очень рад. У нас есть немного времени порадоваться, но мы, естественно, понимаем, что так далеко зайти и остановиться — это глупо. Мы сделаем всё, чтобы достичь максимальной цели», — цитирует Глотова пресс-служба КХЛ.

В финале розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» встретится с «Локомотивом». Первый матч между этими командами состоится 13-го мая в Ярославле.