Глотов: Так далеко зайти и остановиться — это глупо

Василий Глотов — нападающий «Трактора» Фото: hctraktor.org
Напомним, что в 1/2 финала «Трактор» обыграл московское «Динамо» со счетом в серии 4:2.
«Я увидел "окошко", в которое мог пролезть, решил выждать паузу и получилось, чему я очень рад. У нас есть немного времени порадоваться, но мы, естественно, понимаем, что так далеко зайти и остановиться — это глупо. Мы сделаем всё, чтобы достичь максимальной цели», — цитирует Глотова пресс-служба КХЛ.
В финале розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» встретится с «Локомотивом». Первый матч между этими командами состоится 13-го мая в Ярославле.