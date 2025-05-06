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    Глотов: Так далеко зайти и остановиться — это глупо

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    Нападающий «Трактора» Василий Глотов высказался о выходе своей команды в финал розыгрыша Кубка Гагарина.

    Василий Глотов — нападающий «Трактора»
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    Василий Глотов — нападающий «Трактора»

    Напомним, что в 1/2 финала «Трактор» обыграл московское «Динамо» со счетом в серии 4:2.

    «Я увидел "окошко", в которое мог пролезть, решил выждать паузу и получилось, чему я очень рад. У нас есть немного времени порадоваться, но мы, естественно, понимаем, что так далеко зайти и остановиться — это глупо. Мы сделаем всё, чтобы достичь максимальной цели», — цитирует Глотова пресс-служба КХЛ.

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