ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему
    Все новости спорта

    Ротенберг — об игре с Беларусью: Это был хоккей очень высокого уровня

    Хоккей Сборная России
    Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг после поражения от сборной Беларуси (7:8 ОТ) положительно оценил игру своей команды.

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Это был хоккей очень высокого уровня. Сегодня мы увидели уникальные и феноменальные вещи. Мы могли войти в историю, надо еще поработать, но, честно, лучше до этого не доводить. Надо отметить наших игроков, не сдавались, играли до конца. Как вы видите по играм плей-офф КХЛ и НХЛ, все игры непредсказуемые. Тем интереснее. Внимания к нашим матчам сейчас много: телезрители смотрят, в интернете обсуждают. Это все поднимает рейтинг сборной», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    Команда Романа Ротенберга вновь сыграет против белорусов 6 мая в Тольятти.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать такой же голевой феерии, как в первом матче
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Трактор» снимет все вопросы на домашнем льду
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Команда Слуцкого начнет без экивоков
  • «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шеньхуа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бронцетти — Севастова
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Бегу
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Урава Ред — Гамба Осака
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие