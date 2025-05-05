Ротенберг — об игре с Беларусью: Это был хоккей очень высокого уровня

Главный тренерпосле поражения от(7:8 ОТ) положительно оценил игру своей команды.

«Это был хоккей очень высокого уровня. Сегодня мы увидели уникальные и феноменальные вещи. Мы могли войти в историю, надо еще поработать, но, честно, лучше до этого не доводить. Надо отметить наших игроков, не сдавались, играли до конца. Как вы видите по играм плей-офф КХЛ и НХЛ, все игры непредсказуемые. Тем интереснее. Внимания к нашим матчам сейчас много: телезрители смотрят, в интернете обсуждают. Это все поднимает рейтинг сборной», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Команда Романа Ротенберга вновь сыграет против белорусов 6 мая в Тольятти.