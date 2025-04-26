Карбери прокомментировал поражение от «Монреаля»

Наставник «Вашингтона»отреагировал на поражение в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:6).

«Это было нереально, чтобы "Монреаль" вышел без настроя на этот матч только потому что мы ведем 2-0 в серии. Мы все понимали это, и мы также знаем, что "Вашингтону" придется показать свой максимум, чтобы добиться победы в этой серии. Это факт, так что мы должны показать свою лучшую игру во всей оставшейся серии, чтобы выиграть ее. Сегодня мы не показали своих лучших качеств», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

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Счет в серии 2-1 в пользу «Вашингтона». Четвертый матч начнется 28 апреля в 01:30 мск.