«Нефтехимик» расторг контракт с Кириллом Петровым

и нападающий Кирилл Петров расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

35-летний хоккеист присоединился к нижнекамскому клубу в ходе текущего сезона и провёл за команду 23 матча, отметившись четырьмя результативными баллами — на его счету три заброшенные шайбы и одна голевая передача.

До перехода в КХЛ Петров выступал за московский «Юнисон» в ВХЛ, где в 19 встречах набрал 13 очков (5 голов и 8 передач)

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За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 876 матчей, в которых записал на свой счёт 382 очка (184 гола и 198 результативных передач).