«Нефтехимик» расторг контракт с Кириллом Петровым

Кирилл Петров Фото: globallookpress.com
35-летний хоккеист присоединился к нижнекамскому клубу в ходе текущего сезона и провёл за команду 23 матча, отметившись четырьмя результативными баллами — на его счету три заброшенные шайбы и одна голевая передача.
До перехода в КХЛ Петров выступал за московский «Юнисон» в ВХЛ, где в 19 встречах набрал 13 очков (5 голов и 8 передач)
За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 876 матчей, в которых записал на свой счёт 382 очка (184 гола и 198 результативных передач).