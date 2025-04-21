Жамнов прокомментировал поражение «Спартака» в матче против «Салавата Юлаева»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в 6-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против(1:2 ОТ).

«Сейчас многое будет зависеть от головы. Тут, как говорится, не тактически, не схемы рисовать. Главное, чтобы ребята восстановились. Это спорт, мы должны быть готовы к седьмому матчу, через это тоже надо пройти. Не хватило, чтобы довести дело до победы — забитых голов. Нам надо было добавить трафика перед воротами. Много бросков было во вратаря.

Самое главное в седьмых матчах — быть уверенным в себе. По самоотдаче у меня претензий нет. Главное, чтобы ребята просто восстановились. Здесь больше не тренерская установка, не система игры, больше от самих игроков будет зависеть. Мы постараемся им помочь. Для нашей команды седьмой матч впервые, поэтому постараемся объяснить все нюансы. Отсутствие Беляева — это чисто ротация, просто выпустили более свежего Пивчулина», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» — 3:3. Решающая игра между этими командами состоится 23-го апреля в Уфе.