Бабаев — о переходе Бардакова в НХЛ: Это один из тех шансов, которые нужно забрать сейчас

— агент нападающеговысказался об уходе форварда из

Игрок, вероятно, продолжит карьеру в НХЛ в «Колорадо Эвеланш».

«Как для Захара прошли четыре года в СКА? В первую очередь я бы хотел поблагодарить Романа Борисовича (Ротенберга), потому что он полностью выполнил взятые на себя обязательства и обещания. Это касается и Захара, и Арсения Грицюка. Он говорил: "Вы придёте в СКА, и я подготовлю вас к НХЛ. Не торопитесь. Вы поедете туда, когда будете готовы". Вся система СКА очень сильно сработала. Я очень доволен тем, в какой форме ребята. Захар тоже очень благодарен системе СКА и Роману Борисовичу в первую очередь.

Во-вторых, Захар собрался с семьёй. Это не было лёгким решением, потому что СКА нам предложил хорошие условия и достойный контракт. Сейчас он собрался с семьёй, они переговорили. Наверное, это один из тех шансов, которые нужно забрать сейчас. Завтра может быть поздно. Поэтому он принял такое решение», — сказал Бабаев Чемпионату.

В нынешнем сезоне Бардаков провел за СКА 59 матчей, забросил 18 шайб и сделал 19 голевых передач.