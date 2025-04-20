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    Бабаев — о переходе Бардакова в НХЛ: Это один из тех шансов, которые нужно забрать сейчас

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Трансферы НХЛ Колорадо Эвеланш
    Шуми Бабаев — агент нападающего Захара Бардакова высказался об уходе форварда из СКА.

    Захар Бардаков
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    Захар Бардаков

    Игрок, вероятно, продолжит карьеру в НХЛ в «Колорадо Эвеланш».

    «Как для Захара прошли четыре года в СКА? В первую очередь я бы хотел поблагодарить Романа Борисовича (Ротенберга), потому что он полностью выполнил взятые на себя обязательства и обещания. Это касается и Захара, и Арсения Грицюка. Он говорил: "Вы придёте в СКА, и я подготовлю вас к НХЛ. Не торопитесь. Вы поедете туда, когда будете готовы". Вся система СКА очень сильно сработала. Я очень доволен тем, в какой форме ребята. Захар тоже очень благодарен системе СКА и Роману Борисовичу в первую очередь.

    Во-вторых, Захар собрался с семьёй. Это не было лёгким решением, потому что СКА нам предложил хорошие условия и достойный контракт. Сейчас он собрался с семьёй, они переговорили. Наверное, это один из тех шансов, которые нужно забрать сейчас. Завтра может быть поздно. Поэтому он принял такое решение», — сказал Бабаев Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Бардаков провел за СКА 59 матчей, забросил 18 шайб и сделал 19 голевых передач.

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