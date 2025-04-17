НХЛ. «Монреаль» победил «Каролину», «Нэшвилл» одолел «Даллас», «Виннипег» — «Анахайм»

За океаном прошли 6 матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Монреаль» — «Каролина» — 4:2

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 16 из 19 бросков по воротам. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

«Монреаль» набрал 91 очко в 82 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 4-й строчке — 99 очков в 81 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Каролина» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Голы: Гуле — 6 (Слафковски, Сузуки), 3:50 — 1:0. Холл — 18 (Уокер, Котканиеми), 9:56 — 1:1. Сузуки — 30 (Каррье), 36:22 — 2:1. Гуле — 7 (Кофилд, Хатсон), 38:48 — 3:1. Джост — 3 (Надо, Орлов), 54:10 — 3:2. Эванс — 13 (п.в.), 58:05 — 4:2Вратари: Монтембо — Кочетков (57:49 — 58:05)Штраф: 2 — 6Броски: 21 (9+5+7) — 29 (4+14+11)

«Монреаль» — «Каролина» — 4:2

«Виннипег» — «Анахайм» — 2:1 ОТ

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников отметился в этой игре голевой передачей.

«Виннипег» с 116 очками в 82 матчах лидирует в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке — 80 очков в 82 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Анахайм» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Пионк — 10 (Перфетти, Наместников), 33:49 — 1:0. Терри — 21 (Ватрано, Мур), 45:45 — 1:1. Шайфли — 39 (Моррисси, Коннор), 61:11 — 2:1Вратари: Хеллибак — ХуссоШтраф: 2 — 8Броски: 44 (19+15+9+1) — 31 (9+13+9+0)

«Виннипег» — «Анахайм» — 2:1 ОТ

«Нью-Джерси» — «Детройт» — 2:5

«Детройт» набрал 85 очков в 81 матче и занимает 10-е место в Восточной конференции.

«Нью-Джерси» идет на 7-й строчке — 91 очко в 82 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Детройт» — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3) Голы: Берггрен — 12 (Эдвинссон, Раймонд), 17:07 — 0:1. Комфер — 12 (Расмуссен, Питри), 25:20 — 0:2. Ларкин — 30 (Эдвинссон, Зайдер), 42:55 — 0:3. Хаула — 11 (бол., Спронг, Кейси), 51:32 — 1:3. Мерсер — 18 (Хаула, Хардман), 54:21 — 2:3. Дебринкэт — 38 (Ларкин, Зайдер), 57:09 — 2:4. Каспер — 18 (п.в., Раймонд, Берггрен), 59:50 — 2:5Вратари: Доус (58:30 — 59:50) — ЛайонШтраф: 10 — 8Броски: 30 (10+7+13) — 27 (10+7+10)

«Нью-Джерси» — «Детройт» — 2:5

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Нэшвилл» — «Даллас» — 5:1

Российский нападающий «Предаторз» Федор Свечков сделал голевую передачу.

«Нэшвилл» набрал 68 очков в 82 матчах и занял 14-е место в Западной конференции. «Даллас» — третий (106 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) Голы: Марчмент — 22 (Дюшен, Сегин), 0:16 — 0:1. Истерли — 4 (О`Райлли), 13:02 — 1:1. Врана — 9 (Истерли, Свечков), 13:51 — 2:1. Бэррон — 6 (Евангелиста, О`Райлли), 19:45 — 3:1. Маршессо — 22 (Стэмкос, Форсберг), 26:31 — 4:1. О`Райлли — 21 (бол., Форсберг, Маршессо), 29:49 — 5:1Вратари: Сарос — Эттингер (Десмит, 40:00)Штраф: 12 — 8Броски: 34 (12+10+12) — 30 (11+12+7)

«Нэшвилл» — «Даллас» — 5:1

«Ванкувер» — «Вегас» — 1:4

В составе «Голден Найтс» отличился Павел Дорофеев.

«Вегас» завершил регулярный чемпионат на втором месте Западной конференции, набрав 110 очков, и в первом раунде Кубка Стэнли встретится с «Миннесотой».

«Ванкувер» с 90 очками финишировал на 10-й строчке и не смог пробиться в плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Вегас» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) Голы: Сутер — 26 (Гарлэнд, Хегландер), 8:23 — 1:0. Олофссон — 15 (Карлссон, Теодор), 38:33 — 1:1. Дорофеев — 35 (Олофссон, Хаттон), 47:59 — 1:2. Айкел — 28 (Хаттон, Хауден), 50:45 — 1:3. Швиндт — 1 (п.в., Теодор), 58:28 — 1:4Вратари: Ланкинен (Толопило, 40:00, 57:43 — 58:28) — ШмидШтраф: 6 — 2Броски: 17 (8+5+4) — 30 (8+12+10)

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 0:3

«Эдмонтон» набрал 101 очко в 82 матчах и занял 6-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» — последний (52 очка в 82 играх).