ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание
    Все новости спорта

    Квартальнов: «Трактор» было намного свежее и заряженее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Трактор
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении своей команды во втором матче серии против «Трактора» (3:4 ОТ).

    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»

    «Половину игры мы неплохо выглядели, но "Трактор" было намного свежее и заряженее. Мы забили голы, но нам не хватило… знаете, все переворачивается очень быстро. Где‑то какая‑то потеря — и всё. Нам надо поучиться на этих моментах. Игра перевернулась, и мы "поплыли", пропустив три гола. Нужно отдать должное Челябинску, они неплохо доминировали, а мы чуть‑чуть стушевались.

    Видел ли в раздевалке потухшие глаза? Мы все готовились, хотели победить. Мы знаем, где у нас проблема. Сейчас едем домой и будем там отстаивать свое. Слушайте, мы неплохо играем с хорошей командой, с чемпионом конференции. Хотели и сегодня зацепиться, но ничего страшного не произошло.

  • Событийная серия в Уфе, волевое чудо «Трактора», равенство в Ярославле
  • Кубок Гагарина: обзор 3-й игровой недели
  • Сегодня

    • Подсели в овертайме? Мы подсели во втором периоде, в концовке. В овертайме была равна игра. Но Челябинск заканчивал атаки броском, а мы всегда отдавали лишний пас где‑то, не всегда шайба доходила до ворот. Здесь нам надо исправить», — передает слова Квартальнова «Матч ТВ».

    После этого матча «Динамо» Мн проигрывает «Трактору» со счетом в серии 0:2. Следующая игра между этими командами состоится 16-го апреля в Минске.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Урал» создаст проблемы «красно-белым»?!
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 5.40
    •
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Пощекочет ли «Дортмунд» нервы «Барселоне»?
  • «Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Учижима — Рахимова
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Фис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие