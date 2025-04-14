Квартальнов: «Трактор» было намного свежее и заряженее

Главный тренер минскоговысказался о поражении своей команды во втором матче серии против(3:4 ОТ).

«Половину игры мы неплохо выглядели, но "Трактор" было намного свежее и заряженее. Мы забили голы, но нам не хватило… знаете, все переворачивается очень быстро. Где‑то какая‑то потеря — и всё. Нам надо поучиться на этих моментах. Игра перевернулась, и мы "поплыли", пропустив три гола. Нужно отдать должное Челябинску, они неплохо доминировали, а мы чуть‑чуть стушевались.

Видел ли в раздевалке потухшие глаза? Мы все готовились, хотели победить. Мы знаем, где у нас проблема. Сейчас едем домой и будем там отстаивать свое. Слушайте, мы неплохо играем с хорошей командой, с чемпионом конференции. Хотели и сегодня зацепиться, но ничего страшного не произошло.

Подсели в овертайме? Мы подсели во втором периоде, в концовке. В овертайме была равна игра. Но Челябинск заканчивал атаки броском, а мы всегда отдавали лишний пас где‑то, не всегда шайба доходила до ворот. Здесь нам надо исправить», — передает слова Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» Мн проигрывает «Трактору» со счетом в серии 0:2. Следующая игра между этими командами состоится 16-го апреля в Минске.