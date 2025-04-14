Крикунов: Не удивлен, что Ротенберг остался в СКА

Бывший тренер клубов КХЛ и сборной Россииподелился мнением по поводу того, что главный тренеростанется на своем посту.

«Я не удивляюсь тому, что Ротенберг остался в СКА. Видимо, к нему большой лимит доверия со стороны руководства.

В этом году команда растеряла народ, год назад играли здорово. Роман Борисович берет лучших молодых ребят, которые, естественно, будут уезжать в НХЛ. Он берет их с риском, развивает, а они раскрываются под его руководством и уезжают в НХЛ. И что Ротенбергу после их уезда делать?

В этом проблема супер талантливых ребят, таких как Демидов, Никишин, Мичков. Они уехали, а Ротенбергу надо новую команду строить и брать на их места достойных игроков. Из небогатых клубов уходят из-за недостатка денег, а из СКА уходят от переизбытка таланта в НХЛ.

Я за то, чтобы этих молодых ребят отпускать за океан. Они все равно никуда не денутся, а даже если и не заиграют, то вернутся. Я уверен, что на следующий сезон СКА соберет достойную команду, но потом ведь опять молодые будут уезжать в НХЛ и все пойдет по новой.

Демидов был лучшим бомбардиром, Никишин лучшим защитником КХЛ. Где найдешь таких же игроков к новому сезону? Ротенберг делает добро, а получает зло. Он молодых талантов отпускает в НХЛ, а сам остается у разбитого корыта», — сказал Крикунов в разговоре с «Советским спортом».

Роман Ротенберг работает главным тренером в клубе из Санкт-Петербурга с 2022 года. За это время «армейцы с Невы» выиграли Кубок Континента в 2023 году и ни разу не вышли в финал Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Ротенберг останется на своем посту в следующем сезоне.