Источник: Корешков может покинуть тренерский штаб СКА

Как сообщает журналист Алексей Шевченко, помощник главного тренераможет покинуть петербургский клуб.

«О, в СКА все-таки будут изменения в тренерском штабе, чтобы клуб стал еще сильней. По моим данным, в следующем сезоне не будет Евгения Корешкова. А вот Константин Шафранов сосредоточиться на работе неравных составах», — написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Казахстанский специалист работает в штабе Романа Ротенберга с сезона-2022/2023.

Ранее 55-летний тренер работал в казахстанском «Барысе» с 2015 по 2018 год, а также был ассистентом в ЦСКА с 2019 по 2022 год.