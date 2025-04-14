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    Источник: Корешков может покинуть тренерский штаб СКА

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    Как сообщает журналист Алексей Шевченко, помощник главного тренера СКА Евгений Корешков может покинуть петербургский клуб.

    Роман Ротенберг и Евгений Корешков
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    Роман Ротенберг и Евгений Корешков

    «О, в СКА все-таки будут изменения в тренерском штабе, чтобы клуб стал еще сильней. По моим данным, в следующем сезоне не будет Евгения Корешкова. А вот Константин Шафранов сосредоточиться на работе неравных составах», — написал Шевченко в своем телеграм-канале.

    Казахстанский специалист работает в штабе Романа Ротенберга с сезона-2022/2023.

    Ранее 55-летний тренер работал в казахстанском «Барысе» с 2015 по 2018 год, а также был ассистентом в ЦСКА с 2019 по 2022 год.

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