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    Медведев объявил о переносе заседания совета директоров СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Сборная России
    Глава совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о решении перенести заседание совета на 28 мая.

    Владимир Быстров, Роман Ротенберг, Александр Медведев и Андрей Аршавин
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    Владимир Быстров, Роман Ротенберг, Александр Медведев и Андрей Аршавин

    «Принято решение о переносе даты заседания совета директоров СКА на 28 мая, после возможного седьмого матча финала Кубка Гагарина. Такое решение позволит членам совета директоров использовать анализ и впечатления от всех команд и матчей в плей‑офф Кубка Гагарина, а также предстоящих игр сборной России», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

    Ранее функционер заявил, что заседание совета директоров петербургского клуба по итогам сезона-2024/2025 состоится 18 апреля.

    СКА завершил выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина на стадии первого раунда, где «армейцы с Невы» уступили московскому «Динамо» со счетом 2:4 в серии.

    Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг будет главным тренером сборной России на ближайшие товарищеские матчи против сборных Казахстана и Беларуси, которые состоятся в мае.

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