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    Епанчинцев: Самое главное — сибирский характер, который проявили в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о матче против «Салавата Юлаева» (1:2).

    Вадим Епанчинцев
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    Вадим Епанчинцев

    «Хорошая серия, где преобладал фактор домашней арены. Благодарен ребятам, что сегодня проявили характер. Не хватило травмированных, глубины состава, свежести. Хорошая игра, был момент перевести игру в овертайм. Благодарю ребят за серию и сезон. Было много хорошего. Самое главное — сибирский характер, который проявили в серии. Особенно когда было 0-2 и многие не верили в нас. Спасибо болельщикам, которые здесь и дома переживают за нас. Поздравляю "Салават" с победой и желаю удачи», — цитирует Епанчинцева «Чемпионат».

    Таким образом, серию выиграл «Салават Юлаев» со счетом 4-3. В четвертьфинале команда Виктора Козлова будет играть с московским «Спартаком».

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