Епанчинцев: Самое главное — сибирский характер, который проявили в серии

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Хорошая серия, где преобладал фактор домашней арены. Благодарен ребятам, что сегодня проявили характер. Не хватило травмированных, глубины состава, свежести. Хорошая игра, был момент перевести игру в овертайм. Благодарю ребят за серию и сезон. Было много хорошего. Самое главное — сибирский характер, который проявили в серии. Особенно когда было 0-2 и многие не верили в нас. Спасибо болельщикам, которые здесь и дома переживают за нас. Поздравляю "Салават" с победой и желаю удачи», — цитирует Епанчинцева «Чемпионат».

Таким образом, серию выиграл «Салават Юлаев» со счетом 4-3. В четвертьфинале команда Виктора Козлова будет играть с московским «Спартаком».