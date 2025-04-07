Сергачев: В детстве Овечкин был моим кумиром

Защитник «Юты»опубликовал пост в честь рекорда. До этого нападающий превзошел достижениепо голам за карьеру в НХЛ.

«В детстве Овечкин был моим любимым игроком и кумиром. Я и мои друзья собирали его фотографии, а также скачивали любые моменты с ним и гордились ими. Мы копировали его стиль, желтые шнурки, манеру носить шорты. Мы старались быть совсем как он, поэтому даже пытались сами изогнуть свои клюшки.

Доступа к матчам НХЛ у нас не было, поэтому мы видели его только на чемпионатах мира каждые несколько лет. И это было лучший момент года. Нет ничего лучше, чем видеть Овечкина, забивающего гол. Его жажда голов вдохновила многих детей и привела их в хоккей.

Я никогда не думал, что сыграю против него. Я очень благодарен, что мне выдался такой шанс. Спасибо за все, великая восьмерка!» — написал Сергачев в соцсетях.