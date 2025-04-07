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    Сергачев: В детстве Овечкин был моим кумиром

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Юта Вашингтон Кэпиталз
    Защитник «Юты» Михаил Сергачев опубликовал пост в честь рекорда Александра Овечкина. До этого нападающий превзошел достижение Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ.

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    «В детстве Овечкин был моим любимым игроком и кумиром. Я и мои друзья собирали его фотографии, а также скачивали любые моменты с ним и гордились ими. Мы копировали его стиль, желтые шнурки, манеру носить шорты. Мы старались быть совсем как он, поэтому даже пытались сами изогнуть свои клюшки.

    Доступа к матчам НХЛ у нас не было, поэтому мы видели его только на чемпионатах мира каждые несколько лет. И это было лучший момент года. Нет ничего лучше, чем видеть Овечкина, забивающего гол. Его жажда голов вдохновила многих детей и привела их в хоккей.

    Я никогда не думал, что сыграю против него. Я очень благодарен, что мне выдался такой шанс. Спасибо за все, великая восьмерка!» — написал Сергачев в соцсетях.

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