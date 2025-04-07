Бекстрем высказался о рекорде Овечкина по голам в НХЛ

Бывший нападающийподелился эмоциями после 895-й заброшенной шайбы капитана «столичных»

Напомним, что россиянин опередил Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

«Это потрясающе. Этот день очень особенный и эмоциональный. Но, если честно, я не был эмоциональным, пока не увидел жену Ови. Тогда это стало по-настоящему особенным.

Я сказал это ещё перед игрой в пятницу: "Знаете что? Это тот Ови, которого мы знаем". Когда он близок к достижению какой-то цели или рекорду, он делает это сразу же. Вот кто он», — приводит слова Бекстрема пресс-служба НХЛ.