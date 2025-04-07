ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Буцаев«Главная награда Овечкина — любовь и признание болельщиков во всём мире». Буцаев — о рекорде россиянина
    Все новости спорта

    Бекстрем высказался о рекорде Овечкина по голам в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Бывший нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрем поделился эмоциями после 895-й заброшенной шайбы капитана «столичных» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    Напомним, что россиянин опередил Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

    «Это потрясающе. Этот день очень особенный и эмоциональный. Но, если честно, я не был эмоциональным, пока не увидел жену Ови. Тогда это стало по-настоящему особенным.

  • Исторический контекст: Является ли рекорд Овечкина по количеству голов в НХЛ недостижимым?
  • 39-летний нападающий «Кэпиталз» обошел Гретцки и установил рекорд в матче с «Айлендерс»
  • Сегодня

    • Я сказал это ещё перед игрой в пятницу: "Знаете что? Это тот Ови, которого мы знаем". Когда он близок к достижению какой-то цели или рекорду, он делает это сразу же. Вот кто он», — приводит слова Бекстрема пресс-служба НХЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» серию неудач «Лестера»
  • «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Болонья» продолжить победную серию?
  • «Болонья» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Арсенал» и «Реал» все решат в «ответке»?
  • «Арсенал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Харри — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тиафо — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сонего — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руне — Боржеш
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие