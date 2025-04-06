ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Хусаинов«Карасёв — лучший наш судья, он как кремень». Хусаинов — о российском футболе, руке Марадоны и знакомстве с Липпи
    Все новости спорта

    «Айлендерс» уверенно победил «Вашингтон», Овечкин забросил рекордную шайбу

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Вашингтон Кэпиталз
    В очередном матче регулярного чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду переиграл «Вашингтон» со счетом 4:1.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    Главным событием встречи стала шайба Александра Овечкина, которая стала для него 895-й в регулярке, что позволило ему обогнать Уэйна Гретцки (894).

    Дублем в составе «островитян» отметился Макр Гэткомб, также забивали Бо Хорват и Жан-Габриэль Пажо.

    Овечкин забросил свою шайбу на 28-й минуте.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Вашингтон» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Хорват — 26 (Хольмстрем, Ли), 7:06 — 1:0. Гаткомб — 7 (Маклин, Романов), 9:00 — 2:0. Овечкин — 42 (бол., Уилсон, Строум), 27:26 — 2:1. Гаткомб — 8 (Мартин, Маклин), 30:26 — 3:1. Пажо — 13, 44:20 — 4:1Вратари: Сорокин — ЛиндгренБроски: 22 (5+8+9) — 29 (8+9+12)Штраф: 4 — 4Наши: Романов (20.34/2/+2), Цыплаков (16.11/3/+1) — Овечкин (16.10/5/-1)

    «Вашингтон» со 107 очками и продолжает уверенно лидировать на «Востоке». «Айлендерс» набрали 78 очков

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Хачанову в Монте-Карло?
  • Медведев — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Ньюкасл» серию неудач «Лестера»
  • «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сумеет ли «Спортинг» совершить блицкриг?
  • «Спортинг» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спортинг — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фоньини — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Навоне — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монфис — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие