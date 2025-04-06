«Айлендерс» уверенно победил «Вашингтон», Овечкин забросил рекордную шайбу

В очередном матче регулярного чемпионате НХЛна своем льду переигралсо счетом 4:1.

Главным событием встречи стала шайба Александра Овечкина, которая стала для него 895-й в регулярке, что позволило ему обогнать Уэйна Гретцки (894).

Дублем в составе «островитян» отметился Макр Гэткомб, также забивали Бо Хорват и Жан-Габриэль Пажо.

Овечкин забросил свою шайбу на 28-й минуте.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Хорват — 26 (Хольмстрем, Ли), 7:06 — 1:0. Гаткомб — 7 (Маклин, Романов), 9:00 — 2:0. Овечкин — 42 (бол., Уилсон, Строум), 27:26 — 2:1. Гаткомб — 8 (Мартин, Маклин), 30:26 — 3:1. Пажо — 13, 44:20 — 4:1Вратари: Сорокин — ЛиндгренБроски: 22 (5+8+9) — 29 (8+9+12)Штраф: 4 — 4Наши: Романов (20.34/2/+2), Цыплаков (16.11/3/+1) — Овечкин (16.10/5/-1)

«Вашингтон» со 107 очками и продолжает уверенно лидировать на «Востоке». «Айлендерс» набрали 78 очков