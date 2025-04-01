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    «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» и сравнял счет в серии

    «Ак Барс» — «Автомобилист»: счет матча 7:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Казанский «Ак Барс» не оставил никаких шансов «Автомобилисту» из Екатеринбурга в четвертой игре 1/8 финала Кубка Гагарина — 7:2.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    Голы в составе победителей забивали Степан Фальковский, Александр Барабанов (дважды), Илья Сафонов, Никита Дыняк, Ник Петан и Артем Галимов.

    За гостей шайбы на счету Анатолия Голышева и Александра Шарова.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Фальковский — 2 (Семенов), 1:02 — 1:0. Барабанов — 2, 5:51 — 2:0. Сафонов — 1 (Галимов, Фальковский), 9:10 — 3:0. Дыняк — 1 (Кошелев), 10:56 — 4:0. Голышев — 1, 24:20 — 4:1. Шаров — 3 (Трямкин, Зборовский), 30:32 — 4:2. Петан — 1 (Семенов), 32:55 — 5:2. Барабанов — 3 (бол., Миллер, Яшкин), 35:59 — 6:2. Галимов — 2 (Марченко, Барабанов), 55:19 — 7:2Вратари: Билялов — Галкин (Аликин, 10:56, Галкин, 40:00)Броски: 32 (12+11+9) — 29 (8+12+9)Штраф: 12 — 12Счет в серии: 2-2

    Благодаря этому успеху, «Ак Барс» сравнял счет в серии с «Автомобилистом» — 2:2. Пятая игра пройдет 3 марта в Екатеринбурге.

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