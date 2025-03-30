ЦСКА — «Динамо» Минск: счет матча 4:1, обзор голов

В третьем матче серии первого раунда Кубка Гагаринаразгромил минскоесо счетом 4:1.

В составе победителей дубль на счету Егора Афанасьева, а также забили Руслан Исхаков и Иван Дроздов. За гостей отличился Крис Тирни.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Запад» ЦСКА (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Голы: Тирни — 1 (Мелош, Хэмилтон), 1:16 — 0:1. Афанасьев — 1 (Исхаков, Провольнев), 21:40 — 1:1. Исхаков — 1 (бол., Дроздов), 42:49 — 2:1. Афанасьев — 2 (бол., Нестеров, Дроздов), 52:18 — 3:1. Дроздов — 1 (Полтапов, Провольнев), 53:19 — 4:1Нереализованный буллит: Тирни (Динамо Мн), 38:45 (Вратарь)Вратари: Просветов — Демченко (59:31)Штраф: 4 — 8Броски: 29 (11+11+7) — 29 (9+10+10)

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Динамо». Четвертый матч пройдет 1 апреля в Москве.