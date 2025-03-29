Гру — о серии с «Адмиралом»: Какие вам карты выпали, теми вы и играете

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды во втором матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против(2:1 ОТ).

«Без сомнения, это очень важная победа. Можно много говорить о том, как мы играем по ходу регулярного чемпионата. Но именно в плей-офф надо найти свой способ игры, чтобы чувствовать себя на льду уверенно. Мы создали много хороших моментов, и это важный матч, от которого мы можем оттолкнуться, чтобы становиться лучше и развивать свою игру.

Какую игру ожидаем от "Адмирала" во Владивостоке? Примерно понимаем, в какой хоккей играл соперник в Челябинске и в какой хоккей они играют дома. Наша цель — показывать свой хоккей, и мы стали ближе к ней. Во Владивостоке будем следовать тому же расписанию, что и в регулярном чемпионате. В плей-офф не может быть никаких оправданий. Какие вам карты выпали, теми вы и играете и не важно, что у вас — перелет или травмы. Вы имеете дело с тем, что есть», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» и «Трактор» после 2-х встреч имеют ничейный счет в серии 1:1. Третий матч между этими командами состоится 31-го марта во Владивостоке.