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    Гру — о серии с «Адмиралом»: Какие вам карты выпали, теми вы и играете

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Адмирал
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу своей команды во втором матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
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    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Без сомнения, это очень важная победа. Можно много говорить о том, как мы играем по ходу регулярного чемпионата. Но именно в плей-офф надо найти свой способ игры, чтобы чувствовать себя на льду уверенно. Мы создали много хороших моментов, и это важный матч, от которого мы можем оттолкнуться, чтобы становиться лучше и развивать свою игру.

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    • Какую игру ожидаем от "Адмирала" во Владивостоке? Примерно понимаем, в какой хоккей играл соперник в Челябинске и в какой хоккей они играют дома. Наша цель — показывать свой хоккей, и мы стали ближе к ней. Во Владивостоке будем следовать тому же расписанию, что и в регулярном чемпионате. В плей-офф не может быть никаких оправданий. Какие вам карты выпали, теми вы и играете и не важно, что у вас — перелет или травмы. Вы имеете дело с тем, что есть», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

    «Адмирал» и «Трактор» после 2-х встреч имеют ничейный счет в серии 1:1. Третий матч между этими командами состоится 31-го марта во Владивостоке.

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