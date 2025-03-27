Бенуа Гру: «Адмирал» был лучше нас в начале матча, мы были лучше во втором периоде.

Главный тренер «Трактора»подвел итоги первой встречи плей-офф Кубка Гагарина против «Адмирала» (4:5)

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«Было ощущение, что в начале матча мы не были самими собой. По ходу игры, несмотря на наш план, это тоже не всегда получалось. Мне понравилось, что ребята сражались, блокировали много бросков и делали все, чтобы вернуться в эту игру.

"Адмирал" был лучше нас в начале матча, мы были лучше во втором периоде. Результат говорит лишь о том, что нам нужно забирать как минимум одну победу на выезде во Владивосток», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

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Вторая игра серии состоится в Челябинске 29 марта.