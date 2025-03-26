Жамнов: Шутки в сторону, нельзя так начинать

Главный тренерподвел итог матча против(5:4 ОТ).

«Ошибки будут, мы же все люди. Поговорим, постараемся перестать совершать эти ошибки. Первую игру только сыграли. Это больше от эмоций, первая встреча. Даже в регулярке таких ошибок не совершали, кроме матча, когда 8:6 было. Будем убирать.

Шутки в сторону, нельзя так начинать. Будем доносить это до игроков. В плей-офф отыгрываться тяжелее, чем в регулярке. Это надо учитывать. Сил немерено тратишь, хоккей энергозатратный с обеих сторон. Постараемся это всё убрать», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

«Спартак» повел в серии со счетом 1:0. Следующая игра пройдет 28 марта.