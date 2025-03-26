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    Жамнов: Шутки в сторону, нельзя так начинать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итог матча против «Северстали» (5:4 ОТ).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Ошибки будут, мы же все люди. Поговорим, постараемся перестать совершать эти ошибки. Первую игру только сыграли. Это больше от эмоций, первая встреча. Даже в регулярке таких ошибок не совершали, кроме матча, когда 8:6 было. Будем убирать.

    Шутки в сторону, нельзя так начинать. Будем доносить это до игроков. В плей-офф отыгрываться тяжелее, чем в регулярке. Это надо учитывать. Сил немерено тратишь, хоккей энергозатратный с обеих сторон. Постараемся это всё убрать», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

    «Спартак» повел в серии со счетом 1:0. Следующая игра пройдет 28 марта.

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