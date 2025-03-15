Епанчинцев прокомментировал поражение «Сибири» в матче против «Торпедо»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2).

«Один из лучших матчей за последнее время в нашем исполнении. Понимали его важность. Знали сильные стороны соперника, старались их нивелировать. В открытый хоккей с ним играть нельзя. Действовали строго в обороне. "Пять на пять" справились, здорово работал вратарь, подчистил наши ошибки. Хорошо провели игру в неравных составах, добившись важной победы.

Благодарен, что против быстрой атакующей команды ребята выполнили то, о чем мы договаривались на установке. Первый период по силовой борьбе получился одним из лучших с нашей стороны. Просили от ребят хорошего агрессивного начала, накрывать соперника в его зоне, и в принципе с этим справились. Хороший третий период. Особенно — игра в средней зоне.

Перестали позволяли сопернику проводить контратаки, которые были в первом, когда подчищал наш вратарь. Очень понравилась наша игра по счету. Антон Красоткин и Нижнем Новгороде держал нас в игре, и сегодня очень здорово себя проявил.

Большое спасибо нашим болельщикам. Обеспечили такую поддержку, что порой самому хотелось выскочить на лед. Победа после затяжной серии неудач всегда добавляет эмоций и уверенности, которых нам не хватало до этого. Удаления, которые сегодня были — следствие эмоций. Нарушения в чужой зоне, которые мы схватили дважды, нужно, конечно, убирать», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» после этого матча занимает 8-е место в таблице Востока с 66-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Барыса» 17-го марта.