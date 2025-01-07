«Барыс» — «Автомобилист»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛпо буллитам выиграл у— 3:2.

В основное время за победителей забили Алексей Бывальцев и Семен Кизимов. За хозяев шайбы забросили Адиль Бекетаев и Никита Сетдиков.

Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержал «Автомобилист».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Мэйсек — 16, 3:00 — 0:1. Бекетаев — 4 (бол.), 30:21 — 1:1. Кизимов — 7 (бол., Шаров, Мэйсек), 39:18 — 1:2. Сетдиков — 3 (Антипин), 54:38 — 2:2Победный буллит: ГолышевВратари: Бояркин — ГалкинШтраф: 6 — 8Броски: 25 (7+8+6+4) — 21 (7+10+4+0)

«Автомобилист» с 50 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» с 24 баллами находится на 11-й строчке.