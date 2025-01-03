3 января в 03:00 мск состоится поединок регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которогопримет

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблице Восточной конференции с 52 очками на счету. В прошлом поединке хозяева обыграли у себя дома «Бостон» 3:1. Это позволило «Кэпиталз» продлить домашнюю серию до четырех игр.

«Миннесота» занимает 3-е место в таблице Западной конференции. В активе команды 50 очков после 38 сыгранных встреч. Гости выиграли 3 матча из 4 последних. В прошлый раз у себя дома команда обыграла «Нэшвилл» со счетом 5:3.

Прогнозы и ставки

«Миннесота» выиграла 4 матча из 5 в рамках очной серии с «Вашингтоном». Последняя очная встреча завершилась победой гостей со счетом 5:3.

Котировки букмекеров говорят, что «Вашингтон» является фаворитом встречи — 2.05 и 3.00. 1.64 и 2.26 — цифры на победу команд с учетом ОТ и буллитов.

Эксперты LiveSport.Ru рассчитывают на то, что «Вашингтон» подтвердит статус фаворита. Ставки можно узнать в прогнозе.

рассчитывают на то, что «Вашингтон» подтвердит статус фаворита. Ставки можно узнать в прогнозе. Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Вашингтона» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Миннесота», а также другие поединки НХЛ на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 300€ Новым игрокам