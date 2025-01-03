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    «Вашингтон» — «Миннесота»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Миннесота Уайлд Прогнозы на НХЛ
    3 января в 03:00 мск состоится поединок регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого «Вашингтон» примет «Миннесоту».

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    «Вашингтон» возглавляет турнирную таблице Восточной конференции с 52 очками на счету. В прошлом поединке хозяева обыграли у себя дома «Бостон» 3:1. Это позволило «Кэпиталз» продлить домашнюю серию до четырех игр.

    «Миннесота» занимает 3-е место в таблице Западной конференции. В активе команды 50 очков после 38 сыгранных встреч. Гости выиграли 3 матча из 4 последних. В прошлый раз у себя дома команда обыграла «Нэшвилл» со счетом 5:3.

    Прогнозы и ставки

    «Миннесота» выиграла 4 матча из 5 в рамках очной серии с «Вашингтоном». Последняя очная встреча завершилась победой гостей со счетом 5:3.

    • Котировки букмекеров говорят, что «Вашингтон» является фаворитом встречи — 2.05 и 3.00. 1.64 и 2.26 — цифры на победу команд с учетом ОТ и буллитов.

    • Эксперты LiveSport.Ru рассчитывают на то, что «Вашингтон» подтвердит статус фаворита. Ставки можно узнать в прогнозе.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал крупную победу «Вашингтона» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Миннесота», а также другие поединки НХЛ на сайте LiveCup.Run.

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