Овечкин: В матче с «Миннесотой» у меня были довольно хорошие шансы

Форвард «Вашингтона»высказался о голе в ворота «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» одолела «Вашингтон» со счетом 4:3, матч завершился в серии буллитов.

«Когда ты пропускаешь из‑за травмы так много игр, ты просто стараешься играть короткими сменами, играть усердно в каждой игре, в каждой смене и контролировать шайбу. Сегодня у меня были довольно хорошие шансы.

Мы с Флери (вратарем "Миннесоты") уже, наверное, 20 лет играем друг против друга. Я сказал ему после забитой шайбы, что мне нужна еще одна. Но он ответил, что у меня уже одна есть, так что всё…» — цитирует Овечкина журналистка TheHockeyNews Сэмми Сильбер в соцсетях.