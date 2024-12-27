ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне Слот «Ливерпулю» на заметку. 10 самых страшных провалов в титульной гонке после Рождества
  • 00:58
    • «Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ после победы над «Лестером»
    Все новости спорта

    Сборная США забросила 10 шайб Германии на МЧМ-2025

    США U20 — Германия U20: счет матча 10:4, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Германии Сборная США
    Сборная США одержала победу над командой Германии (10:4) в матче молодежного чемпионата мира по хоккею (U20), проходящего в Канаде.

    США — Германия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    США — Германия

    В составе победителей дубли оформили Джеймс Хэгенс, Гейб Перро и Броди Цимер, еще по шайбе забросили Тревор Коннелли, Брендон Свобода, Кэри Тэрранс и Коул Айзерман.

    За немецкую команду отличились Юлиус Зумпф, Давид Левандовски, Ленни Боос и Тимо Ракдахель.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    США U20 — Германия U20 — 10:4 (2:0, 4:2, 4:2)
    Голы: Хэгенс — 1 (Хатсон, Леонард), 8:07 — 1:0. Перро — 1 (Хэгенс, Леонард), 11:56 — 2:0. Коннелли — 1 (Айзерман), 21:38 — 3:0. Зумпф — 1 (бол., Тропманн), 25:00 — 3:1. Левандовски — 1, 29:23 — 3:2. Хэгенс — 2 (Перро), 34:01 — 4:2. Свобода — 1 (Уиллис, Фишер), 38:40 — 5:2. Перро — 2 (Хатсон, Хэгенс), 39:39 — 6:2. Терренс — 1 (Свобода), 43:04 — 7:2. Боос — 1 (Нихус, Шварц), 45:37 — 7:3. Цимер — 1 (Плант, Хатсон), 47:16 — 8:3. Цимер — 2 (Коннелли, Хатсон), 49:44 — 9:3. Рюкдашель — 1, 56:14 — 9:4. Айзерман — 1 (Хатсон, Нельсон), 58:13 — 10:4Вратари: Огастин — ПетрухБроски: 56 (15+21+20) — 22 (6+11+5)Штраф: 8 — 8

    В следующем матче сборная США 28 декабря встретится с командой Латвии, а сборная Германии днем ранее проведёт матч с Финляндией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ипсвич» так просто не отдаст игру
  • «Арсенал» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • СКА не будет испытывать проблемы на территории «Сочи»
  • «Сочи» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Спартак» продолжит гнаться за лидерством на Западе
  • «Куньлунь» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Куньлунь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юмбер — Штрикер
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Казахстан
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шарма — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:20
    •  3.25
  • Прогноз на матч Арока — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие