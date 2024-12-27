США U20 — Германия U20: счет матча 10:4, обзор голов

США — Германия Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубли оформили Джеймс Хэгенс, Гейб Перро и Броди Цимер, еще по шайбе забросили Тревор Коннелли, Брендон Свобода, Кэри Тэрранс и Коул Айзерман.
За немецкую команду отличились Юлиус Зумпф, Давид Левандовски, Ленни Боос и Тимо Ракдахель.
Молодежный чемпионат мира. Группа A
США U20 — Германия U20 — 10:4 (2:0, 4:2, 4:2)
Голы: Хэгенс — 1 (Хатсон, Леонард), 8:07 — 1:0. Перро — 1 (Хэгенс, Леонард), 11:56 — 2:0. Коннелли — 1 (Айзерман), 21:38 — 3:0. Зумпф — 1 (бол., Тропманн), 25:00 — 3:1. Левандовски — 1, 29:23 — 3:2. Хэгенс — 2 (Перро), 34:01 — 4:2. Свобода — 1 (Уиллис, Фишер), 38:40 — 5:2. Перро — 2 (Хатсон, Хэгенс), 39:39 — 6:2. Терренс — 1 (Свобода), 43:04 — 7:2. Боос — 1 (Нихус, Шварц), 45:37 — 7:3. Цимер — 1 (Плант, Хатсон), 47:16 — 8:3. Цимер — 2 (Коннелли, Хатсон), 49:44 — 9:3. Рюкдашель — 1, 56:14 — 9:4. Айзерман — 1 (Хатсон, Нельсон), 58:13 — 10:4Вратари: Огастин — ПетрухБроски: 56 (15+21+20) — 22 (6+11+5)Штраф: 8 — 8
В следующем матче сборная США 28 декабря встретится с командой Латвии, а сборная Германии днем ранее проведёт матч с Финляндией.