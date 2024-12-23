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    «Сибирь» одержала победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

    «Сибирь» — «Адмирал»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Адмирал
    «Сибирь» обыграла «Адмирал» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Тейлор Бек — нападающий «Сибири»
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    Тейлор Бек — нападающий «Сибири»

    В составе новосибирской команды голы записали на свой Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мерфи и Тейлор Бек.

    У «Адмирала» шайбы забросили Даниил Гутик и Егор Петухов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
    Голы: Кара — 10 (Коротков, Рассказов), 22:08 — 1:0. Гутик — 13 (бол., Солянников), 29:21 — 1:1. Петухов — 16 (Сошников), 41:01 — 1:2. Андреофф — 11 (бол., Бутузов, Мерфи), 46:54 — 2:2. Мерфи — 8 (Андреофф), 49:56 — 3:2. Бек — 8 (Морозов, Мерфи), 52:55 — 4:2Вратари: Костин — КоноваловБроски: 31 (10+11+10) — 35 (8+9+18)Штраф: 14 — 12

    После этого матча «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Востока с 31-м очком в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 42 баллами.

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