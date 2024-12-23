«Сибирь» — «Адмирал»: счет матча 4:2, обзор голов

обыграла(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе новосибирской команды голы записали на свой Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мерфи и Тейлор Бек.

У «Адмирала» шайбы забросили Даниил Гутик и Егор Петухов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) Голы: Кара — 10 (Коротков, Рассказов), 22:08 — 1:0. Гутик — 13 (бол., Солянников), 29:21 — 1:1. Петухов — 16 (Сошников), 41:01 — 1:2. Андреофф — 11 (бол., Бутузов, Мерфи), 46:54 — 2:2. Мерфи — 8 (Андреофф), 49:56 — 3:2. Бек — 8 (Морозов, Мерфи), 52:55 — 4:2Вратари: Костин — КоноваловБроски: 31 (10+11+10) — 35 (8+9+18)Штраф: 14 — 12

После этого матча «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Востока с 31-м очком в активе, а «Адмирал» — на 6-й позиции с 42 баллами.