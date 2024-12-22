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    Воробьев: Новогодний хоккей, радует, что с крупным счетом выиграли

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    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев высказался о матче против «Нефтехимика» (7:4).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Новогодний хоккей. Было несколько заброшенных шайб. Это хорошо для зрителей. Для тренеров тоже хорошо, что столько забито, но не очень хорошо, что столько пропущенных. Радует, что с крупным счетом выиграли.

    Говорили, чтобы у соперника просто не было контратак. Действительно, поздравляем этот великий клуб. С настроем же сегодня было так себе… Дневная игра. Где мы забили — там все понравилось, но четыре пропущенные шайбы — это не очень», — приводит слова Воробьева «Матч ТВ».

    После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в таблице Запада с 51-м очком в активе, а «Нефтехимик» — на 8-й позиции Востока с 36-ю баллами.

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