Козлов: В таких матчах все должны играть хорошо и давать максимум

Главный тренервысказался о матче против(2:4).

«Хороший первый период с нашей стороны. "Металлург" удачно забил первый гол. Мы хорошо двигались и создавали моменты. Во втором периоде мы немного небрежно начали выхолить из своей зоны, пропустили контратаку. Гол на последней секунде — хороший знак. В третьем периоде соперник хорошо оборонялся. У нас было пару моментов, но мы их не реализовали.

В таких матчах, как этот, все должны играть хорошо и давать максимум. Это была игра уровня плей-офф. Каждый матч мы хотим играть в свой хоккей. Хочется забивать первыми, потом вести по счету. Но хоккей — это игра. У нас сейчас такой период, что нам надо посмотреть, где и что мы можем улучшить», — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 44 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Авангардом» 23-го декабря.