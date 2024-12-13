13 декабря в 03:00 по мск состоится очный поединок, которые сыграют в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Коламбус» набрал 27 очков с которыми он занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. Хозяева выиграли только одну из пяти последних встреч в турнире. Речь идет о выездном матче с «Виннипегом» (4:1). После этого «Блю Джекетс» у себя дома уступили «Филадельфии» 3:5.

«Вашингтон» возглавляет таблицу Востока с 40 набранными баллами на счету. В случае победы «Кэпиталз» продлят серию до трех поединков. До этого они обыграли «Торонто» 3:1 и «Монреаль» 4:2. Стоит отметить, что «Вашингтон» — лучшая выездная команда Востока с 11 победами в 13 матчах.

Прогнозы и ставки

Разберем, какие коэффициенты предлагают, чего ждать от поединка и кто может победить.

Коэффициенты букмекеров: 3.10 на победу «Коламбуса» и 2.00 на победу «Вашингтона» в основное время. На победу команд с учетом ОТ и буллитов цифры составляют 2.34 и 1.60.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Вашингтон» может выиграть этот матч за счет результативности. Они предложили свою ставку в прогнозе с коэффициентом 3.10.

считают, что «Вашингтон» может выиграть этот матч за счет результативности. Они предложили свою ставку в прогнозе с коэффициентом 3.10. Прогноз от ИИ: «Коламбус» выиграет у «Вашингтона» со счетом 4:2.

Трансляция матча

Смотреть прямую трансляцию матча «Коламбус» — «Вашингтон», а также другие поединки Национальной хоккейной лиги, можно на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам