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    «Коламбус» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    13 декабря в 03:00 по мск состоится очный поединок «Коламбуса» и «Вашингтона», которые сыграют в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

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    «Коламбус» набрал 27 очков с которыми он занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. Хозяева выиграли только одну из пяти последних встреч в турнире. Речь идет о выездном матче с «Виннипегом» (4:1). После этого «Блю Джекетс» у себя дома уступили «Филадельфии» 3:5.

    «Вашингтон» возглавляет таблицу Востока с 40 набранными баллами на счету. В случае победы «Кэпиталз» продлят серию до трех поединков. До этого они обыграли «Торонто» 3:1 и «Монреаль» 4:2. Стоит отметить, что «Вашингтон» — лучшая выездная команда Востока с 11 победами в 13 матчах.

    Прогнозы и ставки

    Разберем, какие коэффициенты предлагают, чего ждать от поединка и кто может победить.

    • Коэффициенты букмекеров: 3.10 на победу «Коламбуса» и 2.00 на победу «Вашингтона» в основное время. На победу команд с учетом ОТ и буллитов цифры составляют 2.34 и 1.60.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Вашингтон» может выиграть этот матч за счет результативности. Они предложили свою ставку в прогнозе с коэффициентом 3.10.

    • Прогноз от ИИ: «Коламбус» выиграет у «Вашингтона» со счетом 4:2.

    Трансляция матча

    Смотреть прямую трансляцию матча «Коламбус» — «Вашингтон», а также другие поединки Национальной хоккейной лиги, можно на сайте LiveCup.Run.

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