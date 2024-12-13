В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» примет «Вашингтон». Игра пройдет на «Нейшнвайд Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коламбус»

Турнирное положение: В активе команды из Огайо 27 очков по итогам 28 матчей. В таблице Восточной конференции «Блю Джекетс» разместились на 12-й строчке, отставая от зоны первой восьмерки на 3 турнирных балла.

Последние матчи: После крупной победы над «Чикаго» в первом матче декабря — 6:3 «Коламбус» вошел в очередной цикл провальных результатов, проиграв «Калгари» — 0:3, «Эдмонтону» — 3:6 и «Ванкуверу» — 2:5.

Серию безуспешных матчей на канадских площадках команда Дина Эвансона скрасила лишь за счет уверенной победы над «Виннипегом» — 4:1. В первой в текущем месяце домашней встрече «Коламбус» уступил «Филадельфии» — 3:5.

Не сыграют: Егор Чинахов, Эрик Гудбрансон, Бун Дженнер.

Состояние команды: С учетом довольно скромных перспектив и проблем, присущих более серьезным командам, текущий сезон складывается для «Коламбуса» не так уж и плохо.

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Блю Джекетс» находятся неподалеку от зоны первой восьмерки и в теории будут способны побороться за распределение кубковых позиций. Для этого «Коламбусу» важно не перегореть на дистанции.

По ходу сезона команда столкнулась с циклом провальных результатов, но в общую картину «Коламбуса» временами входят и по-настоящему содержательные матчи, сопровождаемые первоклассной реализацией и отличной результативностью.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Столичная команда по-прежнему удерживает 1-ю строчку в таблице Востока. С 40 очками по итогам 27 матчей «Кэпиталз» опережают ближайших конкурентов — «Нью-Джерси» и «Флориду» — на 1 и 2 балла соответственно.

Последние матчи: Неделями ранее «Вашингтон» провел очередную беспроигрышную серию, в рамках которой одержал верх над «Флоридой» — 4:1, «Тампой-Бэй» — 5:4, «Айлендерс» — 5:4 ОТ и «Нью-Джерси» — 6:5.

Столь яркая череда крупных побед обнулилась ввиду неожиданной осечки в домашней игре с «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ. Но уже в следующих матчах команда Спенсера Карбери выправила ситуацию, победив «Торонто» — 3:1 и «Монреаль» — 4:2.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Александр Овечкин, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Том Уилсон (под вопросом).

Состояние команды: Нынешний сезон, даже ввиду травмы Александра Овечкина, набравшего ранее безумный темп результативности, складывается для «Вашингтона» превосходно.

Команда Спенсера Карбери уверенно чувствует себя в гонке лидеров и продолжает прогрессировать, чтобы в более значимый этап чемпионата войти в статусе одного из основных претендентов на Кубок.

Текущие результаты «Вашингтона» подкреплены конструктивной игрой на всех направлениях. «Кэпиталз» практически безупречно действуют у своих ворот, в то же время являясь самой забивной командой лиги на текущий момент.

Статистика для ставок

В шести домашних матчах «Коламбуса» из последних восьми был пробит тотал больше 6.5

«Вашингтон» не проигрывает в гостях на протяжении девяти последних матчей

Только в двух встречах из девяти предыдущих на льду соперников «Вашингтон» пропустил более 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Коламбуса» оценивается букмекерами в 2.78, ничья — в 4.61, а победа «Вашингтона» — в 2.20.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.21, на тотал меньше 6.5 — за 1.74.

Прогноз: «Вашингтон» набрал потрясающую во всех отношениях форму. Оставаясь одним из сильнейших клубов лиги в данный момент, столичный клуб особенно хорош на гостевой арене, где соперники уровня «Коламбуса» для него не являются существенной помехой.

Ставка: «Вашингтон» победит + ТБ 5.5 за 3.10.

Прогноз: Присущие «Коламбусу» проблемы оборонительного содержания не позволят команде Дина Эвансона избежать большого количества пропущенных голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 за 2.23.