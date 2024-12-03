Зубов: Мы второй раз обыгрываем «Северсталь» «на ноль»

И. о. главного тренеравысказался о матче против(1:0).

«Мы второй раз обыгрываем "Северсталь" "на ноль", это заслуга всей команды: и Влад Подъяпольский отыграл как всегда на высоте, и бригады меньшинства, спасибо им. Вся команда работала стабильно, без провалов. Кое-что начало получаться, когда мы владеем шайбой: взаимодействия, постоянные открывания друг под другом. Начали получаться комбинации.

Реализация хромает, к сожалению. Мы говорим нападающим, что они очень несерьёзно относятся к последнему действию. Показываем ребятам на видео, где нужно добавлять, пацаны сами злятся из-за этого.

У Остапа Сафина травма, он сейчас лечится и проходит реабилитацию», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

«Лада» идет восьмой на «Востоке» с 31 очком. «Северсталь» (36) находится строчкой выше.