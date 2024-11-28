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    Кудашов о поражении «Динамо»: Претензий нет, так бывает

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:1).

    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»
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    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»

    «Особо и говорить-то по игре сегодня нечего, потому что бывают такие упорные игры, в которых вот они забили один гол и выиграли, а у нас были моменты, но мы их не забили. Совершенно нормально играли, отдавались игре. Претензий нет. Но так бывает.

    Не хватило эмоций после "Локомотива"? Игра была совершенно такая же. Что значит — не хватило эмоций? Вы же видели матч. Хорошая игра была с нашей стороны?

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    • Бывает, что забиваешь, а бывает, что не забиваешь. Не залетала шайба сегодня. Там были такие моменты, когда несколько праворуких у нас бросало с ходу и надо было забивать, но не залетало сегодня, значит, так должно было быть, — передает слова Кудашова Чемпионат.

    После этого матча московское "Динамо" занимает 3-е место в таблице Запада с 41-м очком в активе. В следующем матче "бело-голубые" сыграют против "Куньлуня" 1-го декабря.

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