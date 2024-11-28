Тренер «Миннесоты»: Очевидно, Капризов — очень важный игрок для нас

Наставник «Миннесоты»похвалил российского нападающегоза игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

«Уайлд» выиграл матч со счетом 1:0. Капризов стал автором единственного гола.

«Очевидно, Капризов — очень важный игрок для нас. Это был большой матч, и одного гола было достаточно. Кирилл проделал хорошую работу. Он набирает очки правильным образом, он конкурентоспособен.

Думаю, что Капризов действительно понимает, как играть в подобных играх, когда вы атакуете, но шайбы не даются легко. Его оборонительная игра тоже на высоком уровне», — цитирует Хайнса сайт НХЛ.

Прогнозы и ставки на НХЛ

27-летний Капризов в нынешнем сезоне в 21 матче записал в актив 14 голов и 21 результативную передачу.