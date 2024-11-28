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    Тренер «Миннесоты»: Очевидно, Капризов — очень важный игрок для нас

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Наставник «Миннесоты» Джон Хайнс похвалил российского нападающего Кирилла Капризова за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Уайлд» выиграл матч со счетом 1:0. Капризов стал автором единственного гола.

    «Очевидно, Капризов — очень важный игрок для нас. Это был большой матч, и одного гола было достаточно. Кирилл проделал хорошую работу. Он набирает очки правильным образом, он конкурентоспособен.

    Думаю, что Капризов действительно понимает, как играть в подобных играх, когда вы атакуете, но шайбы не даются легко. Его оборонительная игра тоже на высоком уровне», — цитирует Хайнса сайт НХЛ.

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    27-летний Капризов в нынешнем сезоне в 21 матче записал в актив 14 голов и 21 результативную передачу.

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